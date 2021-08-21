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За добу в Україні підтвердили понад 1 700 випадків ковіду

Летальних випадків – 38.

За добу в Україні підтвердили понад 1 700 випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За п’ятницю, 20 серпня в Україні зафіксовано 1 732 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 38.

Найбільша кількість випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Госпіталізовано – 616 осіб, одужало – 763 особи.

За добу методом ПЛР протестовано 27 444 особи, методом ІФА – 8 462 та експрес-тестами – 20 019.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 273 558 осіб, одужало – 2 200 763, летальних випадків – 53 432 і проведено 11 800 769 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин і режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 року.

Адаптивний карантин діяв до кінця серпня, однак МОЗ звернувся з прохання продовжити його. З 5 серпня, згідно з постановою Кабміну, змінилися пов'язані з карантином правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. Нині вся країна перебуває в зеленій зоні, дані з Криму відсутні.  Раніше також повідомлялося, що МОЗ дозволить працювати під час карантину закладам та ТРЦ за умови вакцинації 80% працівників.

МОЗ також просить посилити контроль за дотриманням карантину в Україні. Відповідний лист надіслано головам обласних та Київської міської державних адміністрації, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національної поліції, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

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