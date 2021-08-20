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Apple відклала повернення співробітників у офіси до 2022 року

Рішення пов’язане з поширенням коронавірусу дельта.

Apple відклала повернення співробітників у офіси до 2022 року
Фото: EPA/UPG

Корпорація Apple вирішила відкласти повернення співробітників у США в офіси до січня 2022 року через поширення коронавірусу дельта.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на корпоративний лист, розісланий співробітникам Apple 19 серпня.

Як йдеться у листі, компанія переносить з жовтня щонайменше до січня повернення в офіси. Раніше Apple планувала вимагати від усіх співробітників повернутися в офіси до початку вересня, а потім відклала це рішення до жовтня.

Очікується, що після повернення в офіси співробітники Apple матимуть можливість працювати віддалено два дні на тиждень - у середу та п’ятницю.

Раніше Facebook і Amazon відклали повернення співробітників у офіси до 2022 року.

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