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Facebook і Amazon відклали повернення співробітників у офіси до 2022 року

Рішення пов’язане з поширенням коронавірусу дельта.

Facebook і Amazon відклали повернення співробітників у офіси до 2022 року
Фото: Телеканал 24

У Facebook заявили про рішення відкласти повернення співробітників у США в офіси до січня 2022 року через поширення коронавірусу дельта.

У корпорації зазначили, що зазначають можливість повернення працівників у офіси виходячи з даних, а не будь-яких дат, повідомляє NBC News.

У Facebook наголосили, що на віддаленій роботі можуть також залишатися закордонні співробітники компанії.

До цього в корпорації планували повернення працівників у офіси в жовтні. Проте ще в червні виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг сказав співробітникам, що планує працювати віддалено до половини 2022 року. Раніше він уже говорив, що половина із 60 тис. співробітників компанії може протягом десяти років працювати вдома.

Наприкінці липня компанії Facebook і Google незалежно одна від одної ухвалили рішення про обов'язкову вакцинацію співробітників від коронавірусу поверненням на роботу в офіси.

Раніше рішення відкласти повернення працівників в офіси ухвалили в Amazon. Компанія розраховувала, що її співробітники зможуть відновити роботу в офісах на регулярній основі з початку вересня, але в підсумку перенесли цей термін принаймні до 3 січня 2022 року.

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