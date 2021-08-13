ВООЗ створює нову групу для дослідження походження COVID-19

Організація наголошує, що жодну гіпотезу про коонавірус поки не можна відкинути.

Всесвітня організація охорони здоров'я планує створити нову експертну групу для вивчення походження ковіду. Група буде називатися Міжнародною науковою консультативною групою з походження нових патогенів (SAGO), йдеться у повідомленні ВООЗ.

"SAGO буде являти собою нову консультативну групу для ВООЗ щодо розробки глобальної структури для систематичного вивчення виявлення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом. Відносно SARS-Cov-2 він буде сприяти швидкому проведенню рекомендованих досліджень, оприлюднених у звіті за березень 2021", – йдеться у повідомленні організації.

Членів цієї групи обиратимуть на відкритому конкурсі.

У ВООЗ наголосили, що наукових даних для спростування хоча б якоїсь теоорії про виникнення ковіду, тобто і про витік з лабораторії в Ухані, недостатньо.

"Для розгляду "лабораторної гіпотези" важливо мати доступ до всіх данних, враховувати передову наукову практику та вивчати механізми, які вже існують у ВООЗ", – додали в повідомленні.

ВООЗ закликала всі уряди працювати разом і надати всі необхідні дані та доступ для досліджень.

Нагадаємо, що в березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020-2021 роках, дійсно знайдено в кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, мусила бути проміжна ланка.

Водночас у звіті національної урядової лабораторії США про походження коронавірусу зробили висновок, що гіпотеза про витік ковіду з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення.

У травні президент США Джо Байден наказав спецслужбам подвоїти зусилля з розслідування походження вірусу, включно з можливістю того, що він міг просочитися з Уханьської лабораторії, і доповісти йому протягом 90 днів. Поки що американська розвідка не дійшла остаточних висновків щодо походження коронавірусу SARS-CoV-2, який призвів до пандемії.