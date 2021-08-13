ВООЗ створює нову групу для дослідження походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я планує створити нову експертну групу для вивчення походження ковіду. Група буде називатися Міжнародною науковою консультативною групою з походження нових патогенів (SAGO), йдеться у повідомленні ВООЗ.
"SAGO буде являти собою нову консультативну групу для ВООЗ щодо розробки глобальної структури для систематичного вивчення виявлення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом. Відносно SARS-Cov-2 він буде сприяти швидкому проведенню рекомендованих досліджень, оприлюднених у звіті за березень 2021", – йдеться у повідомленні організації.
Членів цієї групи обиратимуть на відкритому конкурсі.
У ВООЗ наголосили, що наукових даних для спростування хоча б якоїсь теоорії про виникнення ковіду, тобто і про витік з лабораторії в Ухані, недостатньо.
"Для розгляду "лабораторної гіпотези" важливо мати доступ до всіх данних, враховувати передову наукову практику та вивчати механізми, які вже існують у ВООЗ", – додали в повідомленні.
ВООЗ закликала всі уряди працювати разом і надати всі необхідні дані та доступ для досліджень.
Нагадаємо, що в березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.
Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020-2021 роках, дійсно знайдено в кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, мусила бути проміжна ланка.
Водночас у звіті національної урядової лабораторії США про походження коронавірусу зробили висновок, що гіпотеза про витік ковіду з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення.
У травні президент США Джо Байден наказав спецслужбам подвоїти зусилля з розслідування походження вірусу, включно з можливістю того, що він міг просочитися з Уханьської лабораторії, і доповісти йому протягом 90 днів. Поки що американська розвідка не дійшла остаточних висновків щодо походження коронавірусу SARS-CoV-2, який призвів до пандемії.