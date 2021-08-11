ЦГЗ заявив про погані темпи планової імунізації дітей

Центр громадського здоров'я закликав батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком. За нинішніх темпів вакцинації до кінця року охоплення щепленнями сягне лише 70% замість необхідних 95%.

Про це повідомляється на сайті ЦГЗ.

Станом на 1 липня тільки 36,6% дітей отримали захист від туберкульозу. 38,2% дітей до 1 року вакцинували від кашлюка, дифтерії і правця, ще менше — 35% дітей у 18 місяців, 31,6% — у 6 років. Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% — у 18 місяців, 38% — у 6 років. 40,6% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

"Будь-які переривання планової імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій", - йдеться в повідомленні ЦГЗ.

У 2020 році, незважаючи на пандемію COVID-19, в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.

Нагадаємо, що у календар профілактичних щеплень в Україні входить вакцинація від гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правцю, кашлюка, поліомієліту та хіб-інфекції. З 2022 року до цього списку планують додати пневмококову інфекцію.