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ЦГЗ заявив про погані темпи планової імунізації дітей

Охоплення щепленнями може сягнути лише 70% замість необхідних 95%.

ЦГЗ заявив про погані темпи планової імунізації дітей
Фото: slovenskenovice.si

Центр громадського здоров'я закликав батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком. За нинішніх темпів вакцинації до кінця року охоплення щепленнями сягне лише 70% замість необхідних 95%.

Про це повідомляється на сайті ЦГЗ.

Станом на 1 липня тільки 36,6% дітей отримали захист від туберкульозу. 38,2% дітей до 1 року вакцинували від кашлюка, дифтерії і правця, ще менше — 35% дітей у 18 місяців, 31,6% — у 6 років. Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% — у 18 місяців, 38% — у 6 років. 40,6% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

"Будь-які переривання планової імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій", - йдеться в повідомленні ЦГЗ.

У 2020 році, незважаючи на пандемію COVID-19, в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.

Нагадаємо, що у календар профілактичних щеплень в Україні входить вакцинація від гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правцю, кашлюка, поліомієліту та хіб-інфекції. З 2022 року до цього списку планують додати пневмококову інфекцію.

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