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Львівська ОДА рекомендувала поселяти у гуртожитки тільки вакцинованих студентів

Такі заходи мають запобігти спалаху ковіду на початку нового навчального року.

Львівська ОДА рекомендувала поселяти у гуртожитки тільки вакцинованих студентів
Фото: http://wikimapia.org

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської ОДА рекомендувала ректорам навчальних закладів заселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.

Такі заходи, на думку посадовців, мають запобігти спалаху Covid-19 на початку нового навчального року.

Як повідомили у Львівській ОДА, на Львівщині категорія студентів складає понад 100 тисяч осіб. Тим самим після початку навчання збільшиться ризик поширення вірусу Covid-19 здебільшого серед молоді.

"Відтак члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від Covid-19", - йдеться у повідомленні за підсумками засідання комісії.

Крім того, комісія зобов’язала голів РДА взяти під особистий контроль процедуру вакцинальної кампанії на територіях, провести роз’яснювальні наради з головами громад, керівниками закладів охорони здоров’я, освіти, підприємств, представниками громадських організацій. Центри вакцинації мають працювати у кожному райцентрі та в інших містах області із робочим графіком сім днів на тиждень.

Нагадаємо, освітній омбудсман Сергій Горбачов назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів.

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