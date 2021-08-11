Львівська ОДА рекомендувала поселяти у гуртожитки тільки вакцинованих студентів

Такі заходи мають запобігти спалаху ковіду на початку нового навчального року.

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської ОДА рекомендувала ректорам навчальних закладів заселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.

Такі заходи, на думку посадовців, мають запобігти спалаху Covid-19 на початку нового навчального року.

Як повідомили у Львівській ОДА, на Львівщині категорія студентів складає понад 100 тисяч осіб. Тим самим після початку навчання збільшиться ризик поширення вірусу Covid-19 здебільшого серед молоді.

"Відтак члени комісії рекомендують керівникам навчальних закладів (зокрема, ректорам вищих навчальних закладів) проводити заселення студентів у відомчі гуртожитки тільки після проходження повного курсу вакцинації від Covid-19", - йдеться у повідомленні за підсумками засідання комісії.

Крім того, комісія зобов’язала голів РДА взяти під особистий контроль процедуру вакцинальної кампанії на територіях, провести роз’яснювальні наради з головами громад, керівниками закладів охорони здоров’я, освіти, підприємств, представниками громадських організацій. Центри вакцинації мають працювати у кожному райцентрі та в інших містах області із робочим графіком сім днів на тиждень.

Нагадаємо, освітній омбудсман Сергій Горбачов назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів.