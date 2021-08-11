Ляшко: 99,3% хворих на ковід в Україні за останні три місяці не були вакциновані

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що від весни в Україні хворіють на ковід майже винятково невакциновані.

Про це він сказав у ефірі "Українського радіо".

"Ми проаналізували кількість захворювань за останні три місяці і промоніторили, скільки серед них є провакцинованих однією дозою або тих, хто завершив повний курс щеплень. Серед усіх захворівших тільки 0,7% - люди, які були вакциновані, і тільки 0,4% потрапило до стаціонару, а не до реанімаційних відділень", - повідомив Ляшко.

Міністр закликав українці не відкладати вакцинацію і запевнив, що медична система готова прийняти усіх бажаючих.

"Зараз ми маємо чотири препарати на території України, які ефективно захищають після двократного щеплення від важкої і середньої тяжкості перебігу хвороб. Плюс у світі з’являються новітні інноваційні препарати прямої дії, які дозволять лікувати коронавірус. Сьогодні маємо три препарати на третій клінічній стадії досліджень. По двом препаратам Україна вже домовилася про пріоритетність доставки і наприкінці осені-на початку зими чекає на них", - сказав він.

"Ми з радістю прийматимемо усіх, хто захоче вакцинуватися. Українська система охорони здоров’я готова до напливу бажаючих вакцинуватися. Сьогодні була зустріч з представником одного із найбільших гіпермаркетів будівельної індустрії, який готовий в 76-ти своїх магазинах відкрити вакцинальні центри і щепити усіх бажаючих. Зараз ми виходимо на європейський тренд за охопленням щепленнями по денній кількості і вже перевищуємо світовий тренд", - додав він.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу вакцини отримали 4,3 млн людей (понад 10% населення), повністю імунізовані та отримали дві дози – 2,5 млн людей (понад 6%). Загалом проведено 6,85 млн щеплень.