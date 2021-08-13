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В аеропорту "Одеса" відкрили пункт масової вакцинації проти ковіду

Він працюватиме щодня і обслуговуватиме всіх бажаючих.

В аеропорту "Одеса" відкрили пункт масової вакцинації проти ковіду
Фото: odessa.online

У Міжнародному аеропорту "Одеса" сьогодні, 13 серпня, відкрили пункт масової вакцинації. Він працюватиме щодня і обслуговуватиме не лише людей, які готуються перетнути кордон, а й усіх бажаючих.

Про це повідомляє Odessa.online.

Пункт працюватиме з 9: 00 до 18:00. Там можна отримати щеплення такими препаратами як Moderna, AstraZeneca та CoronaVac.

Також в ніч на 14 серпня в Одесі очікують поставку 8 тисяч доз Pfizer.

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online

Нагадаэмо, раніше пункт вакцинації від коронавірусу запрацював в аеропорту "Львів". Повідомлялося, що там щепитимуть  пасажирів, які мають квитки на літак . Також зробити щеплення можна в міжнародному аеропорту "Бориспіль" і аеропорту "Жуляни" в Києві.

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