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Російські окупанти п’ять разів обстраляли позиції ОС на Донбасі

Поранено українського бійця.

Російські окупанти п’ять разів обстраляли позиції ОС на Донбасі
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби, 12 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

У результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості, повідомляє пресцентр ООС.

Учора поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 13 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті загинув мирний житель та отримав поранення військовий ЗСУ.

У МЗС Росії висловили "стурбованість" Росії безпековою ситуацією на сході України. В українському МЗС у відповідь заявили, що Росія намагається перекласти відповідальність "із хворої голови на здорову", підміняючи сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов’язань галасливими політичними заявами.

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