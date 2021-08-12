Унаслідок негоди у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області пошкоджено понад сто гектарів лісу.

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Про це повідомляють у Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

"Буревій, який днями пронісся по території Кам’янець-Подільського району, зачепив і лісові угіддя ДП «Кам’янець-Подільське лісове господарство». Внаслідок пошкоджено та виламано дерева більш як на сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах", - сказано в повідомленні на сторінці управління у фейсбуці.

Зазначається, що працівники підприємства оглянули пошкодженні насадження, визначили збитки та намітили заходи з ліквідації наслідків негоди.

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Фото: facebook.com/KhmelnytskyiLis

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 серпня шквальний вітер повністю зірвав дах Ласької вежі на Кам’янець-Подільській фортеці XV століття і пошкодив покриття корпусу.

Міністр культури Олександр Ткаченко запропонував профінансувати ремонт вежі з резервного фонду.