Розбійний напад на одну з кредитних організацій міста Суми стався вчора. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група та введено в дію спеціальну поліцейську операцію, інформує пресслужба обласної поліції.

"Налякана жінка, яка працює в організації касиром, розповіла правоохоронцям, що до приміщення завітав невідомий, одягнутий у захисну маску. Погрожуючи ножем чоловік наказав заявниці лягти на підлогу та заволодів коштами з каси у розмірі 11 319 гривень. Після чого зник у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці виявили грабіжника за кілька годин. Працівники патрульної поліції зупинили маршрутне таксі на виїзді з міста, де і виявили підозрюваного. При ньому був ніж та викрадені гроші. Розбійником виявився 37-річний житель Сумського району.

Наразі чоловіка затримано. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 "Розбій" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в липні жінка з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку" в Києві.