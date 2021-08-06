Чоловік раптово виїхав на зустрічну смугу, де була вантажівка.

Фото: rv.npu.gov.ua

Вранці в п'ятницю на трасі "Київ - Чоп" біля Квасилова Рівненської області розбився легковий автомобіль ВАЗ-21099.

За даними Національної поліції, 42-річний водій з Рівного раптово виїхав на зустрічну смугу, де назустріч рухалась вантажівка Scania.

Сталося зіткнення, під час якого водій легковика загинув на місці. 37-річний харків'янин, який знаходився за кермом вантажівки, майже не постраждав, він був тверезий.

Фото: rv.npu.gov.ua

"Під час огляду автомобіля в рюкзаку загиблого поліцейські виявили та вилучили дев’ять поліетиленових пакетів, п'ять паперових згортки із кристалічною речовиною, а також один — із подрібненими рослинами, схожими на марихуану. Крім того, вилучено пристрій для куріння", - повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та ст.309 (незаконне зберігання наркотиків) Кримінального кодексу.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що інша резонансна ДТП сталася вранці 6 серпня у Києві. Біля торгового центру "Піраміда" в Дарницькому районі водійка на BMW Х5 врізалась у кіоски, ледь не вбивши продавщицю.