У Дарницькому районі Києва, поблизу торгового центру "Піраміда", автомобіль BMW Х5 протаранив два кіоски

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Дівчина за кермом елітної іномарки знесла два МАФи (квіти та цигарки). Удар був такої сили, що рятувальникам прийшлось деблокувати учасників аварії з машини", - йдеться у повідомленні.

Про постраждалих не повідомляється.

На місці ДТП працють поліцейські. Вони встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, на околиці Львова вночі 4 серпня розбився на смерть 23-річний водій автомобіля Porsche Cayman.