У чому переваги ламінату для підлоги

Варіантів оформлення підлоги чимало — обираючи той чи інший матеріал, треба зважувати специфіку приміщення, особливості експлуатації підлоги. У квартирі чи будинку важлива не лише функціональність, а й стильний, бажано сучасний та актуальний, дизайн. Найліпша ідея — орієнтуватися на останні колекції провідних брендів-виробників покриттів для підлоги https://www.tarkett.ua/uk_UA/category-ua_C01044-lam-nat.

У чому переваги ламінату як матеріалу для житлових та побутових приміщень:

· Він довговічний, слугуватиме десятки років. Швидше за все перестелити підлогу вам захочеться через бажання змін, а не через те, що ламінат втратив свої якості чи вигляд.

· Сучасний ламінат цілком безпечний, не спричиняє алергій та інших реакцій організму. Його без вагань можна укладати навіть у кімнаті, де житиме немовля.

· Вибір дизайнів величезний. Tarkett неустанно тішить клієнтів новими колекціями, для виготовлення яких використано не лише найсучасніші технології виробництва, а й враховано усі модні інтер’єрні тенденції.

· Ламінат у квартирі чи будинку дуже простий у догляді. Покриття витримує Також ламінат стійкий до різноманітних впливів та не деформується від частого миття. Обирайте покриття із відповідними характеристиками стійкості, і довгі роки експлуатації без проблем вам гарантовані.

Які дизайни ламінату актуальні у 2021 році

Варто зазначити ще одну беззаперечну перевагу такого покриття для підлоги. Ламінат значно дешевший за паркет, водночас вони майже не відрізняються в дизайні, і, що теж дуже важливо, не поступаються за технічними характеристиками.

Модним ламінатом 2021 року вважається підлога в стилі рустик, а також варіанти з візуальними нерівностями, хвилеподібними малюнками, які зроблять інтер'єр більш затишним та привнесуть індивідуальності. Стиль рустик, гостро актуальний в нинішньому сезоні, — це пристосований до європейських смаків американський стиль кантрі. Подібна стилістика насамперед передбачає максимально широке використання природних матеріалів. У перекладі з латини rustique означає — простакуватий, сільський стиль. Ще одна ознака цього популярного стилю — неідеальність форм, відмова від надто яскравих кольорів та пластику.

Обирайте ламінат у натуральному стилі — кольорів порід дерева, які традиційно використовуються для оздоблення підлоги.