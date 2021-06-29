Один акумулятор для безлічі завдань

Акумуляторні інструменти не потребують прив'язки до електромережі — джерелом живлення в них служить акумуляторна батарея. Саме ця їхня особливість забезпечує мобільність для виконання широкого спектру робіт і робить цю категорію інструментів популярною як для великого будівництва, так і дрібного домашнього ремонту.

Український бренд інструменту Dnipro-M стежить і реагує на запити користувачів, тому регулярно поповнює асортимент акумуляторним інструментом як для професійного, так і домашнього використання. Великий вибір дозволяє підібрати необхідний набір інструментів для вирішення завдань різного рівня складності.

Лінійка акумуляторних інструментів 20 V Dnipro-M

Акумуляторні інструменти з лінійки 20 V призначені для професійних робіт. Завдяки великій кількості додаткових функцій вони дозволяють виконувати тривалі і складні завдання. Весь інструмент з лінійки працює на загальних акумуляторах Dnipro-M. Базовий комплект для домашнього використання або професійний набір — для всіх інструментів з лінійки підійде знімний акумулятор 20 V.

В асортименті великий вибір інструментів як для вирішення певних завдань (гвинтоверти, гайковерти, точильні верстати, лобзики, циркулярні пили, степлери), так і виконання широкого спектру робіт (шуруповерти, перфоратори, болгарки, реноватори, шабельні пили). Для автономної роботи в саду або на присадибній ділянці бренд пропонує акумуляторні повітродувки, кущорізи, пили і тримери.

А для збереження і зручного транспортування Dnipro-M розробив кейси для різних акумуляторних інструментів з лінійки, їх оснащення, батарей і витратних матеріалів.

Брендова лінійка акумуляторів

В асортименті Dnipro-M є акумулятори ємністю 2, 4 і 6 А*год. Ви можете використовувати будь-який з них для роботи з інструментами з лінійки 20 V. В батареях відсутня «пам'ять заряду», є індикатор рівня заряду, захист від перезарядки, перерозрядження, перегріву і короткого замикання. Також в асортименті є зарядні пристрої для акумуляторів — їх придбання дозволить вам мати при собі все необхідне для автономної роботи інструменту.