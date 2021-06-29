У МЗС підтвердили загибель українського моряка на судні в Індійському океані

Посольства України в Індії та Сінгапурі з’ясували, що внаслідок пожежі на судні MSС MESSINA загинув один українець, його тіло доставили до Сінгапуру. Інші члени екіпажу, з них 26 українців, не постраждали.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

"25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження. Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них – 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру", - зазначається у повідомленні.

Пожежу вдалося загасити силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що були в районі інциденту. Інші моряки внаслідок інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.

Наразі MSС MESSINA буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття - до 4 липня.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації.

Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Сінгапурі.