У Великобританії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про підготовку проходу есмінця біля Криму
У Великобританії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про підготовку проходу есмінця біля Криму
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Уболівальниця з плакатом спровокувала масовий завал на "Тур де Франс"
Уболівальниця з плакатом спровокувала масовий завал на "Тур де Франс"
Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)
Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун (оновлено)
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
У СБУ пояснили, чому Кіркорова забрали з “чорного списку”
У СБУ пояснили, чому Кіркорова забрали з “чорного списку”
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
ГоловнаСвіт

У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)

Очевидці кажуть, що чули якийсь вибух. 

cityam.com
cityam.com
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle Station спалахнула масштбана пожежа. Стовп диму видно за кілька кілометрів від місця події, повідомляє Citya.m

Очевидці заявили, що чули вибух, а потім побачили величезну вогняну кулю. Причина загорянна встановлюється. 

Представник Лондонської пожежної бригади повідомив, що вогонь охопив чотири авто у гаражах біля залізничного вокзалу, додає Independent.

Поки невідомо, чи є постраждалі. На місце прибули рятувальники. Вони закликають уникати місця пожежі та щільно закрити вікна і двері. 

Оновлено. Правоохоронці не пов'язують загоряння із тероризмом, пише Reuters

Нагадаємо, кілька масштабних пожеж у Лондоні трапилися в 2017 і 2018 роках. У 2017 вогонь охопив житловий 24-поверховий будинок. Загинули більше 30 людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також