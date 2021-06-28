Очевидці заявили, що чули вибух, а потім побачили величезну вогняну кулю. Причина загорянна встановлюється.
Early video from the scene of the blaze at railway arches in #ElephantCastle. We have 10 fire engines & 70 firefighters attending & have taken nearly fifty 999 calls. Please avoid the area https://t.co/L6NNuDfThB— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021
#ElephantAndCastle fire earlier.— Graham Neale (@GrahamNeale) June 28, 2021
Under the train station pic.twitter.com/wL5WefMghP
Представник Лондонської пожежної бригади повідомив, що вогонь охопив чотири авто у гаражах біля залізничного вокзалу, додає Independent.
Elephant and castle station is on fire pic.twitter.com/GgovlTW9vJ— Ben Lovell (@DrBenLovell) June 28, 2021
Поки невідомо, чи є постраждалі. На місце прибули рятувальники. Вони закликають уникати місця пожежі та щільно закрити вікна і двері.
Оновлено. Правоохоронці не пов'язують загоряння із тероризмом, пише Reuters.
Нагадаємо, кілька масштабних пожеж у Лондоні трапилися в 2017 і 2018 роках. У 2017 вогонь охопив житловий 24-поверховий будинок. Загинули більше 30 людей.