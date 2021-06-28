Прем'єр-міністр Швеції пішов у відставку після вотуму недовіри

Цієї ночі збіг крайній термін, відведений Левену для відставки або для оголошення нових виборів.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив про відставку, спікеру парламенту доручили запустити обрання нового прем'єр-міністра. Левен минулого тижня отримав вотум недовіри, пише Reuters.

Цієї ночі збіг крайній термін, відведений Левену для відставки або для оголошення нових виборів. Він сподівався сформувати нову підтримку своєї політсили, соціал-демократів, у парламенті, щоб добитися повторного призначення.

"Я попросив звільнити мене від посади прем'єр-міністра", - заявив політик на терміновій пресконференції.

Він додав, що це стало найскладнішим політичним рішенням, яке він коли-небудь ухвалював.

Тепер спікер парламенту Андреас Норлен повинен бути знайти підтримку для нового глави уряду. Якщо йому не вдастся, то призначать нові позачергові вибори парламенту, які мають відбутися до чергових виборів у вересні 2022. Чергові вибор відбудуться в будь-якому випадку, тож нова влада довго не протримається в будь-якому випадку.

Левен вважає, що дострокові вибори не на часі через пандемію.

Стефану Левену, який очолює уряд Швеції з 2014 року, вже висловлювали вотум недовіри в 2018. На період дострокових виборів він очолював тимчасовий уряд. Чотири місяці партії намагалися створити парламентську більшість, але спроба вдачею не завершилася. Після цього Левена переобрали на другий термін до 2022 року.