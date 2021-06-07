Посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг і перша леді України Олена Зеленська презентували арт-зону, присвячену тисячолітній дружбі двох країн. Захід був приурочений до святкування Національного дня Швеції.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Розширюючи нашу дружбу та співпрацю, ми запускаємо україномовний аудіогід у Музеї Ваза в місті Стокгольмі. Це найпопулярніший музей Швеції", - зазначила Зеленська.

Музей Ваза (Vasa Museum) – морський музей на острові Юргорден. У ньому представлене судно "Ваза" - єдиний у світі 64-гарматний корабель XVII століття, що зберігся до наших днів. Його будівництво тривало близько двох років. Розміри судна - 52 метри від верхівки щогли до кіля і 69 метрів від носа до корми; вага – 1200 тонн. На час завершення будівництва це був один з найбільших кораблів у світі.

Фото: president.gov.ua

Аудіогід українською у стокгольмському музеї став 18-м, запущеним у межах ініціативи першої леді України. На презентації також встановили інтерактивні арт-зони.

"Сьогодні ми презентуємо піший маршрут куточками Швеції просто тут, у центрі Києва. Ці куточки – це арт-зони, присвячені тисячолітній дружбі, різноманітності, гендерній рівності, інноваційності, екологічності та безбар’єрності", – зазначив посол Тиберг.

З 6 червня до 1 липня всі охочі зможуть пройтися пішохідним маршрутом від Національного музею історії України до Арки дружби народів, де розташовані арт-зони.

"На маршруті представлені ключові цінності, які найбільше об'єднують Україну та Швецію", - зазначили в ОП.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, в листопаді минулого року Олена Зеленська анонсувала запуск україномовних аудіогідів у Колізеї, Версалі та музеї Яд Вашем. У лютому перша леді також повідомила про запуск україномовних аудіогідів у ОАЕ.