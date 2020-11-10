Олена Зеленська анонсувала запуск україномовних аудіогідів у Колізеї, Версалі та музеї Яд Вашем

Аудіозаписи для Колізею вже готові та передані для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем та Яд Вашемом днями підписано відповідні меморандуми.

Перша леді Олена Зеленська анонсувала створення аудіогідів українською у трьох всесвітньо відомих музеях: Колізеї (Італія), Версалі (Франція) та Яд Вашемі (Ізраїль).

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Культурна дипломатія – один з пріоритетних напрямків роботи, який я обрала для себе у статусі дружини Президента. Це – дуже широке поняття, з великою кількістю можливостей та інструментів для залучення й самовираження. Форматів – безліч, але мета – єдина: якомога ширше та яскравіше презентувати нашу країну у світі через її культуру та мову", - заявила Зеленська під час виступу на Міжнародному форумі культурної дипломатії,

Аудіозаписи для Колізею вже готові та передані для інтеграції в систему аудіогідів музею, а з Версалем та Яд Вашемом днями підписано відповідні меморандуми.

"Мій формат, мій спосіб зробити свій внесок – сприяти поширенню української мови у світі через створення україномовних аудіогідів у найбільших світових музеях та культурних пам’ятках", - додала перша леді.

В Офісі президента зазначили, що за останні пів року в межах ініціативи Олени Зеленської запущено вже сім аудіогідів українською.

"Для мене цей проєкт – не тільки про зручність. Перш за все він – про поширення української мови у світі, про те, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках. І щоб ми, українці, відвідуючи інші країни, мали змогу відчути гордість, побачивши прапор України серед переліку мовних опцій аудіогідів", - сказала Зеленська.

Нагадаємо, на початку вересня у Латвійському національному художньому музеї запустили українську версію мобільного додатку аудіогіда. "Голосом" аудіогіда став заслужений артист України, актор Дмитро Суржиков.