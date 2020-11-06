В Україні знімуть серіал про космос для французького мовника

В Україні знімуть англомовний серіал про космос на замовлення французького мовника "CANAL+".

Про це повідомив у Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Новина про те, що в Україні запрацював механізм рібейтів, розходиться Європою. На замовлення популярного французького мовника "CANAL+" французький продакшн "Federation Entertainment" разом з компанією "Apple Tree Vision" готуються до зйомок в Україні нового англомовного серіалу про космос", - написав Ткаченко.

За його словами, це шестисерійна детективна драма "Інфініті". Старт зйомок заплановано попередньо на березень 2021 року.

Ткаченко додав, що більшість зйомок відбудуться в Україні, а частина - в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі.

"Мав нагоду обговорити деталі серіалу з продюсерами Жаном-Шарлем Леві та Марком Лібертом. Команди претендують на рібейти Також домовились, що до проєкту залучатимуть українських акторів та команди спеціалістів на майданчику", - зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що стрімінговий відеосервіс Netflix знімає свій перший фільм в Україні - комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary. За зйомки в Україні відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняна Star Media. Згідно з інформацією Variety, Ван Дамм грає колишнього агента секретної служби, який має терміново повернутися до Франції через хибні звинувачення його сина в незаконній торгівлі зброєю та наркотиками.