Помер Шон Коннері

Актору, який легендарно втілив Джеймса Бонда на екрані, було 90 років.

Шотландський актор сер Шон Коннері помер на 91 році життя.

Про це повідомляє Independent.

Коннері народився в 1930 році в Едінбурзі. В 50-х почав грати на телебаченні, в 1962 році став першим актором, який зіграв агента 007 в стрічці "Доктор Ноу". Загалом Шон Коннері зіграв Джеймса Бонда у семи фільмах, ця роль принесла йому світову славу.

У 80-х зіграв в "Недоторканих" Брайана Де Пальми та "Імені троянди" Жана-Жака Анно.

Лауреат "Оскару" за роль другого плану в "Недоторканих", двох нагород Британської кіноакадемії та трьох "Золотих глобусів". В 2006 році отримав нагороду Американського кіноінституту за внесок у кіномистецтво.

В 2000 році був посвячений Королевою Великої Британії у лицарі.