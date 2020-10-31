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Помер Шон Коннері

Актору, який легендарно втілив Джеймса Бонда на екрані, було 90 років.

Помер Шон Коннері
Шон Коннері

Шотландський актор сер Шон Коннері помер на 91 році життя.

Про це повідомляє Independent.

Коннері народився в 1930 році в Едінбурзі. В 50-х почав грати на телебаченні, в 1962 році став першим актором, який зіграв агента 007 в стрічці "Доктор Ноу". Загалом Шон Коннері зіграв Джеймса Бонда у семи фільмах, ця роль принесла йому світову славу.

У 80-х зіграв в "Недоторканих" Брайана Де Пальми та "Імені троянди" Жана-Жака Анно.

Лауреат "Оскару" за роль другого плану в "Недоторканих", двох нагород Британської кіноакадемії та трьох "Золотих глобусів". В 2006 році отримав нагороду Американського кіноінституту за внесок у кіномистецтво.

В 2000 році був посвячений Королевою Великої Британії у лицарі.

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