У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
У Франції терорист напав на відвідувачів базиліки Нотр-Дам, є загиблі (оновлено)
У Франції терорист напав на відвідувачів базиліки Нотр-Дам, є загиблі (оновлено)
В Україні змінили стандарти лікування COVID-19
В Україні змінили стандарти лікування COVID-19
Білорусь закрила кордон з Україною
Білорусь закрила кордон з Україною
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу

Йому було 47 років.

Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
Олег Бондаренко
Фото: http://ns-mrada.cg.gov.ua/

Через коронавірусну хворобу помер міський голова Новгорода-Сіверського (Чернігівська область) Олег Бондаренко. 

Про це у Facebook повідомив народний депутат (фракція "Слуга народу") Максим Зуєв.

"Пішов з життя Олег Бондаренко, мер Новгорода-Сіверського. Ковід. Щирі співчуття рідним та близьким", - повідомив Зуєв. 

Олегу Бондаренко було 47 років.

З березня 2014 року по 13 листопада 2015 року Олег Бондаренко працював на посаді голови Новгород-Сіверської районної ради. На посаді Новгород-Сіверського міського голови працював з 18 листопада 2015 року.

Нагадаємо, 28 жовтня від коронавірусної недуги помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також