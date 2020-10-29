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​МВС припиняє прийом громадян на невизначений термін

Такі заходи вжиті з метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19.

​МВС припиняє прийом громадян на невизначений термін
Фото: zn.ua

Міністерство внутрішніх справ України припиняє прийом громадян на невизначений час через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 і на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211" Про запобігання поширенню на території України коронавируса COVID-19 "прийом громадян в Міністерстві внутрішніх справ тимчасово призупинений на невизначений термін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звернення громадян будуть прийматися на електронну поштову адресу pgmia@mvs.gov.ua. Запити на інформацію прийматимуться на електронну скриньку: vidkrytist@mvs.gov.ua. Письмові звернення можна подати через ящик, який знаходиться на території КПП №1 (Центральний вхід МВС).

Нагадаємо, Білорусь відсьогодні припинила пропуск громадян на кордоні з Україною. Пропускати будуть лише дипломатів, водіїв міжнародних вантажних автомобілів та членів поїзних бригад.

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