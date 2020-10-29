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Керівник Фіскальної служби Солодченко заразився ковідом

Солодченко повідомив, що йде на самоізоляцію і працюватиме дистанційно.

Керівник Фіскальної служби Солодченко заразився ковідом
Фото: facebook.com/s.solodchenko

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко захворів на COVID-19.

"Отримав сьогодні результат ПЛР-аналізу на SARS-CoV-2 – "виявлено". Йду на самоізоляцію. Почуваю себе добре", - написав він у Facebook.

Керівник ДФС попросив усіх, з ким контактував протягом останніх днів, здати тест.

Солодченко запевнив, що працюватиме дистанційно і залишатиметься на зв’язку: в онлайн-режимі або телефоном.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що два заступники глави Офісу президента України заразилася коронавірусною інфекцією. Речниця Зеленського Юлія Мендель запевнила, що президент і глава його Офісу здорові.

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