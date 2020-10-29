Другу хвилю пандемії у Європі вчені пояснили новим штамом коронавірусу

Ключову роль у його поширенні зіграли туристи-мандрівники, які поверталися з відпусток з Іспанії.

Більшість нових випадків COVID-19 у Європі повʼязана з мутованим штамом коронавірусу 20A.EU1, виявленим улітку в Іспанії - він поширився континентом завдяки туристам.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному вченими Базельського університету, Вищої технічної школи Цюриха й іспанського проєкту SeqCOVID, пише Business Insider.

Уперше новий штам був виявлений у червні в робітників ферм на північному сході Іспанії. Ключову роль в його поширенні зіграли туристи-мандрівники, які поверталися з відпусток. До липня штам 20A.EU1 був уже в щонайменше шістьох європейських країнах. До жовтня мутований штам виявили вже у 12 країнах континенту, а також у Гонконзі та Новій Зеландії.

Генетик Базельського університету і автор статті Емма Ходкрофт вважає, що швидке поширення 20A.EU1 показує недостатність карантинних заходів для стримування пандемії. Вона також зазначила, що вірус 20A.EU1 не схожий на жодну відому версію вірусу Sars-Cov-2.

Крім того, в статті йдеться про те, що до нього була відома мутація, яка призвела до появи штаму коронавірусу D614G. Учені впевнені, що він зробив вірус більш заразним.

За словами вчених, наразі немає даних про те, що новий штам коронавірусу є смертоноснішим. Водночас вони переконані, що в Європі є сотні варіантів коронавірусу, проте вони не настільки поширені, як кластер штаму 20A.EU1.

Раніше повідомляли, що смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%.