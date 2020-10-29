ЦПК і фонд "Пацієнти України" подають заяву до ДБР щодо міністра Степанова

Благодійний фонд "Пацієнти України" і Центр протидії корупції (ЦПК) подають заяву до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину посадовими особами МОЗ, зокрема й міністром Максимом Степановим.

Заяву подають за частиною 2 статті 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. ДБР просять внести до ЄРДР дані за цим фактом, а також розпочати досудове розслідування, повідомили на сайті ЦПК.

"Згідно з даними із відкритих джерел, МОЗ не затвердив у відповідний термін документи, необхідні для старту медичних закупівель, крім того, міністерство ухвалило рішення, які також відобразилися на затягуванні процесу закупівель. Таким чином, важкохворі пацієнти припинили отримувати ліки цього року", - йдеться в повідомленні.

Активісти встановили, що для затвердження бюджетної програми МОЗ знадобилися два місяці, а законодавством на це відведено 30 днів. Також, за їхніми даними, зведені відомості в потребах лікарських засобів фактично були затверджені лише через три місяці після прийняття відповідної паспортної програми. Окрім того, повідомляють, що МОЗ так і не внесло змін до нормативних актів для наділення ДП “МЗУ” всіма необхідними повноваженнями.

"МОЗ фактичною бездіяльністю сприяв ухваленню Кабміном постанови від 12 червня 2020 року № 478, якою суттєво ускладнено процедуру закупівлі ліків та медичних виробів ДП “МЗУ” (відтепер підприємство вимушене погоджувати з МОЗ України всі кількісні, якісні та технічні характеристики предмета закупівлі, а також погоджувати проєкт майбутнього договору на закупівлю)", - заявили в ЦПК.

Усе це ускладнило запуск процедури закупівлі ліків та унеможливило в найближчому майбутньому реалізацію паспорта бюджетної програми КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”. Через це реалізація ДП “МЗУ” 14 напрямів закупівель лікарських засобів і медичних товарів на суму понад 5,72 млрд грн під загрозою зриву.

"Як наслідок, значна частина коштів не буде освоєна цього року, а ліки, необхідні для лікування рідкісних і небезпечних хвороб, не дійдуть до медичних закладів, що вже спричинило катастрофічну ситуацію з лікуванням пацієнтів, хворих на тяжкі хвороби", - підсумували в заяві.

Нагадаємо, що цього року медичні закупівлі мали перейти від міжнародних організацій до спеціально створеного державного підприємства - ДП “Медичні закупівлі”. Проте перша ж централізована закупівля перетворилася на скандальну - МОЗ не узгоджував проведений ДП тендер, більше того, провів закупівлю самостійно, заявивши, що державне підприємство з цим впоратися не змогло.

Це закупівля костюмів біологічного захисту для медиків. Проте за іншими програмами централізовані закупівлі також не відбувалися.

У квітні LB.ua писав про те, що в Міністерстві охорони здоров’я декілька місяців не могли зібрати спеціальну робочу групу і підписати необхідні документи для старту закупівель ліків для важкохворих пацієнтів на 2021 рік. Закупівлі через ДП "МЗУ" опинилися під загрозою, адже в міністерстві не реагували на листи ДП, після того як в обхід відповідального за закупівлі органу провели тендер на постачання костюмів біозахисту на 34,8 мільйона гривень.