Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Олег Ляшко програв довибори в Раду
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
Так что же это за загадочное растение – пажитник?
Так что же это за загадочное растение – пажитник?
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

ЦПК і фонд "Пацієнти України" подають заяву до ДБР щодо міністра Степанова

Заяву подають за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. 

ЦПК і фонд "Пацієнти України" подають заяву до ДБР щодо міністра Степанова
Фото: Макс Требухов

Благодійний фонд "Пацієнти України" і Центр протидії корупції (ЦПК) подають заяву до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину посадовими особами МОЗ, зокрема й міністром Максимом Степановим.

Заяву подають за частиною 2 статті 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. ДБР просять внести до ЄРДР дані за цим фактом, а також розпочати досудове розслідування, повідомили на сайті ЦПК.

"Згідно з даними із відкритих джерел, МОЗ не затвердив у відповідний термін документи, необхідні для старту медичних закупівель, крім того, міністерство ухвалило рішення, які також відобразилися на затягуванні процесу закупівель. Таким чином, важкохворі пацієнти припинили отримувати ліки цього року", - йдеться в повідомленні.

Активісти встановили, що для затвердження бюджетної програми МОЗ знадобилися два місяці, а законодавством на це відведено 30 днів. Також, за їхніми даними, зведені відомості в потребах лікарських засобів фактично були затверджені лише через три місяці після прийняття відповідної паспортної програми. Окрім того, повідомляють, що МОЗ так і не внесло змін до нормативних актів для наділення ДП “МЗУ” всіма необхідними повноваженнями

"МОЗ фактичною бездіяльністю сприяв ухваленню Кабміном постанови від 12 червня 2020 року № 478, якою суттєво ускладнено процедуру закупівлі ліків та медичних виробів ДП “МЗУ” (відтепер підприємство вимушене погоджувати з МОЗ України всі кількісні, якісні та технічні характеристики предмета закупівлі, а також погоджувати проєкт майбутнього договору на закупівлю)", - заявили в ЦПК.

Усе це ускладнило запуск процедури закупівлі ліків та унеможливило в найближчому майбутньому реалізацію паспорта бюджетної програми КПКВК 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру”. Через це реалізація ДП “МЗУ” 14 напрямів закупівель лікарських засобів і медичних товарів на суму понад 5,72 млрд грн під загрозою зриву.

"Як наслідок, значна частина коштів не буде освоєна цього року, а ліки, необхідні для лікування рідкісних і небезпечних хвороб, не дійдуть до медичних закладів, що вже спричинило катастрофічну ситуацію з лікуванням пацієнтів, хворих на тяжкі хвороби", - підсумували в заяві.

Нагадаємо, що цього року медичні закупівлі мали перейти від міжнародних організацій до спеціально створеного державного підприємства - ДП “Медичні закупівлі”. Проте перша ж централізована закупівля перетворилася на скандальну - МОЗ не узгоджував проведений ДП тендер, більше того, провів закупівлю самостійно, заявивши, що державне підприємство з цим впоратися не змогло. 

Це закупівля костюмів біологічного захисту для медиків. Проте за іншими програмами централізовані закупівлі також не відбувалися.

У квітні LB.ua писав про те, що в Міністерстві охорони здоров’я декілька місяців не могли зібрати спеціальну робочу групу і підписати необхідні документи для старту закупівель ліків для важкохворих пацієнтів на 2021 рік. Закупівлі через ДП "МЗУ" опинилися під загрозою, адже в міністерстві не реагували на листи ДП, після того як в обхід відповідального за закупівлі органу провели тендер на постачання костюмів біозахисту на 34,8 мільйона гривень. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також