На Вінниччині від ускладень після COVID-19 помер головлікар Тульчинської ЦРЛ

Це вже друга смерть від ковіду очільника райлікарні в області.

На Вінниччині від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, помер головний лікар Тульчинської центральної районної лікарні Віталій Лисиця.

Про це повідомила у фейсбуці народний депутат Лариса Білозір.

"Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52–му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина – ускладнення викликані коронавірусною хворобою", - написала вона.

За її словами, Лисицю госпіталізували до лікарні 16 жовтня з діагнозом COVID-19, а 22 жовтня у зв’язку з погіршенням стану здоров'я він був переведений до Вінниці. Врятувати його життя вінницьким медикам не вдалося.

Зазначимо, що це вже друга смерть від COVID-19 очільника райлікарні на Вінниччині. 13 жовтня померла головлікар Томашпілської ЦРЛ Олена Миронишина-Краківська.

Згідно з даними Вінницької ОДА, станом на 28 жовтня в області на COVID-19 хворіють 284 медпрацівники, 726 одужали. За останню добу коронавірус біло лабораторно підтверджено у 12 медпрацівників.