Президент ФІФА Інфантіно заразився коронавірусом

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт організації.

Уточнюється, що зараз 50-річний швейцарець відчуває легкі симптоми захворювання. Інфантіно вже відправився на 10-денну ізоляцію.

Інфантіно став президентом ФІФА в 2016 році, змінивши на цій посаді свого співвітчизника Зеппа Блаттера, який пішов у відставку після численних корупційних скандалів в організації.

Не обійшов корупційних скандалів і Інфантіно.

Швейцарська прокуратура влітку повідомляла про підозри Інфантіно в підбурюванні співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями. Втім, на час розслідування, президент ФІФА заявив, що не покине свій пост.

Нагадаємо, що через коронавірус на 2021-й рік було відкладено проведення Євро-2020.