"Шахтар" - другий клуб в історії Ліги чемпіонів, чий стартовий склад складався із 7 гравців віком до 21 року

Напередодні донецький "Шахтар" у рамках другого туру Ліги чемпіонів відстояв стратегічно важливу нічию в домашньому матчі з "Інтером" - 0:0.
Показово, що в стартовому складі чемпіона України вийшли відразу 7 гравців, чий вік не перевищує 21 рік: голкіпер Анатолій Трубін, захисники Валерій Бондар, Віктор Корнієнко і Додо, хавбеки Тете, Манор Соломон і Маркос Антоніо.
Уперше такий віковий ценз стартового складу продемонстрував московський ЦСКА в 1993 році.
7 - Shakhtar Donetsk are only the second team in Champions League history to name starting XI's with as many as seven players aged 21 or younger in consecutive games, after CSKA Moscow in April 1993. Exuberance.— OptaJoe (@OptaJoe) October 27, 2020