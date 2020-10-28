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"Шахтар" - другий клуб в історії Ліги чемпіонів, чий стартовий склад складався із 7 гравців віком до 21 року

Молодь "гірників" дуже добре зарекомендувала себе на старті турніру.

Танго завжди танцюють удвох: Додо в &quot;танці&quot; з Андреа Пінамонті
Фото: EPA/UPG
Танго завжди танцюють удвох: Додо в "танці" з Андреа Пінамонті

Напередодні донецький "Шахтар" у рамках другого туру Ліги чемпіонів відстояв стратегічно важливу нічию в домашньому матчі з "Інтером" - 0:0.

Показово, що в стартовому складі чемпіона України вийшли відразу 7 гравців, чий вік не перевищує 21 рік: голкіпер Анатолій Трубін, захисники Валерій Бондар, Віктор Корнієнко і Додо, хавбеки Тете, Манор Соломон і Маркос Антоніо.

Уперше такий віковий ценз стартового складу продемонстрував московський ЦСКА в 1993 році.

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