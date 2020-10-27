Фото: FreeZMI Вікторія Черненко

Минулого вікенду в Румунії проходив чемпіонат світу серед юніорів із фітнес-бікіні та бодібілдингу.

Чемпіонство в одному з видів здобула українська спортсменка Вікторія Черненко, інформує xsport.ua.

За золоту медаль дівчина боролася в категорії фітнес-бікіні серед юніорок віком 16-20 років і до 160 сантиметрів зросту.

Її суперницями були дівчата з Румунії, Угорщини, Польщі, Сербії та Естонії. Усього за збірну України виступили 7 спортсменів. У загальнокомандному заліку наша команда посіла п'яте місце.