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Українка виграла чемпіонат світу серед юніорок з фітнес-бікіні

Вікторія Черненко гідно представила Україну.

Вікторія Черненко
Фото: FreeZMI
Вікторія Черненко

Минулого вікенду в Румунії проходив чемпіонат світу серед юніорів із фітнес-бікіні та бодібілдингу

Чемпіонство в одному з видів здобула українська спортсменка Вікторія Черненко, інформує xsport.ua.

За золоту медаль дівчина боролася в категорії фітнес-бікіні серед юніорок віком 16-20 років і до 160 сантиметрів зросту.

Її суперницями були дівчата з Румунії, Угорщини, Польщі, Сербії та Естонії. Усього за збірну України виступили 7 спортсменів. У загальнокомандному заліку наша команда посіла п'яте місце.

Виктория Черненко
Фото: FreeZMI
Виктория Черненко
Фото: FreeZMI
Фото: FreeZMI
Фото: FreeZMI

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