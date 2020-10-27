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"Мілан" уперше в сезоні втратив очки в Серії А, провівши яскравий матч із "Ромою"

"Вовки" протягом матчу тричі відігравалися.

"Мілан" уперше в сезоні втратив очки в Серії А, провівши яскравий матч із "Ромою"
Златан Ібрагімович забиває з пенальті третій м'яч у ворота "Роми"
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 5-го туру Серії А лідер чемпіонату "Мілан" приймав команду ексголовного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки - "Рому".

Поєдинок видався бойовим і завершився надрезультативною нічиєю - 3:3. Причому протягом зустрічі Rossoneri тричі вели в рахунку, але щоразу "вовкам" вдавалося відновлювати status quo. Востаннє це їм вдалося зробити за 6 хвилин до закінчення зустрічі.

Незважаючи на втрату очок, "Мілан" продовжує одноосібно лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача - "Наполі" і "Сассуоло" - на два очки.

Своєю чергою "Рома" з вісьмома очками в активі посідає дев'яту сходинку.

Чемпіон Італії останніх 9 років "Ювентус" займає п'яте місце (9 очок).

Highlights матчу "Мілан" - "Рома".

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