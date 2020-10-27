Джокович установив черговий рекорд АТР

Серб уже 69-й тиждень після свого 30-річчя очолює рейтинг.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович

Перша ракетка світу Новак Джокович установив новий рекорд АТР-туру.

Після того, як сербові виповнилося 30 років, він уже 69 тижнів очолює рейтинг тенісистів.

Таким чином, 33-річний Новак побив рекорд, що належав іншій живій легенді Рафаелю Надалю - у іспанця таких вікових тижнів залишилося в кар'єрі 68.

За цим показником ці два тенісисти значно випереджають своїх переслідувачів.

📊 Tenistas con más semanas en el No.1 del ATP Ranking desde que cumplieron 30 años (1973-2020):



69 🇷🇸 NOVAK DJOKOVIC

68 🇪🇸 Rafa Nadal

33 🇺🇸 Andre Agassi

25 🇨🇭 Roger Federer

23 🇺🇸🇨🇿 Ivan Lendl

17 🇺🇸 Jimmy Connors

14 🇬🇧 Andy Murray — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) October 26, 2020

Нагадаємо, що Джокович пропустить Мастерс у Парижі, який виграв торік і який стартує в перших числах листопада.

Серб до кінця року має намір взяти участь тільки у двох турнірах - у Відні (26 жовтня - 1 листопада) і в Підсумковому турнірі АТР.