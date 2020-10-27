Джокович установив черговий рекорд АТР

Перша ракетка світу Новак Джокович установив новий рекорд АТР-туру.
Після того, як сербові виповнилося 30 років, він уже 69 тижнів очолює рейтинг тенісистів.
Таким чином, 33-річний Новак побив рекорд, що належав іншій живій легенді Рафаелю Надалю - у іспанця таких вікових тижнів залишилося в кар'єрі 68.
За цим показником ці два тенісисти значно випереджають своїх переслідувачів.
📊 Tenistas con más semanas en el No.1 del ATP Ranking desde que cumplieron 30 años (1973-2020):— MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) October 26, 2020
69 🇷🇸 NOVAK DJOKOVIC
68 🇪🇸 Rafa Nadal
33 🇺🇸 Andre Agassi
25 🇨🇭 Roger Federer
23 🇺🇸🇨🇿 Ivan Lendl
17 🇺🇸 Jimmy Connors
14 🇬🇧 Andy Murray
Нагадаємо, що Джокович пропустить Мастерс у Парижі, який виграв торік і який стартує в перших числах листопада.
Серб до кінця року має намір взяти участь тільки у двох турнірах - у Відні (26 жовтня - 1 листопада) і в Підсумковому турнірі АТР.