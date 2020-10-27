У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Власть без «зеленых»
Власть без «зеленых»
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
ГоловнаСпорт

Джокович установив черговий рекорд АТР

Серб уже 69-й тиждень після свого 30-річчя очолює рейтинг.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

Перша ракетка світу Новак Джокович установив новий рекорд АТР-туру.

Після того, як сербові виповнилося 30 років, він уже 69 тижнів очолює рейтинг тенісистів.

Таким чином, 33-річний Новак побив рекорд, що належав іншій живій легенді Рафаелю Надалю - у іспанця таких вікових тижнів залишилося в кар'єрі 68.

За цим показником ці два тенісисти значно випереджають своїх переслідувачів.

Нагадаємо, що Джокович пропустить Мастерс у Парижі, який виграв торік і який стартує в перших числах листопада.

Серб до кінця року має намір взяти участь тільки у двох турнірах - у Відні (26 жовтня - 1 листопада) і в Підсумковому турнірі АТР.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також