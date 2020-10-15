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Американський тенісист втік з Росії після позитивного тесту на COVID-19, порушивши медичний протокол

Сем Куеррі скористався приватним літаком.

Американський тенісист втік з Росії після позитивного тесту на COVID-19, порушивши медичний протокол
Сем Куеррі
Фото: EPA/UPG

Скандальна ситуація сталася на тенісному турнірі в Санкт-Петербурзі.

Американський тенісист Сем Куеррі покинув Росію після позитивного тесту на COVID-19, зданого перед початком турніру St Petersburg Open, повідомляє 

gotennis.ru.

У вівторок Куеррі повинен був зіграти зі співвітчизником Тенісом Сандгреном проти росіян Данила Голубєва і Євгена Тюрнева в парному розряді, проте після результатів тестування він знявся зі змагань, і без дозволу влади і організаторів турніру покинув Росію на приватному літаку.

При цьому наголошується, що тенісиста спочатку відправили на 14-денну ізоляцію в розкішний готель Four Seasons.

Пропажа Куеррі була помічена тоді, коли організатори турніру разом з медпрацівниками прийшли в готель, щоб зробити повторний тест на коронавірус.

За порушення медичного протоколу американець може бути оштрафований на суму до 100 тис. доларів. Також Куеррі можуть відсторонити від участі в турнірах ATP на термін до трьох років.

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