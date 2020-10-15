"Наполі" присудили технічну поразку за неявку на матч Серії А з "Ювентусом"

Неаполітанців не випустили з міста медичні служби провінції.

В Італії спортивний суд на чолі з Джерардо Мастрандреа розглянув справу про матч третього туру Серії А між "Ювентусом" і "Наполі", який не відбувся.

Нагадаємо, Partenopei не прибули до Турина - органи охорони здоров'я Кампанії заборонили неаполітанській команді залишати регіон через позитивні тести на коронавірус у футболістів і працівників клубу.

Команда Гаттузо намагалася перенести поєдинок, але Серія А відповіла, що підстав для перенесення немає.

У результаті "Наполі" було присуджено технічну поразку з рахунком 0:3. Крім того, з команди також зняли очко, повідомляє пресслужба Серії А.

Клуб з Неаполя заявив про намір подати апеляцію на це рішення, зазначає Sky Sport Italia.