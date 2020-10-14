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Мессі ледь не побився з ексфорвардом "Шахтаря" після матчу-відбору на ЧС-2022

Між гравцями збірних Аргентини та Болівії сталася сутичка.

Мессі ледь не побився з ексфорвардом "Шахтаря" після матчу-відбору на ЧС-2022
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

За океаном відбулись відбіркові матчі до Чемпіонату світу-2022.

Зокрема, у другому турі кваліфікації в Південній Америці в Ла-Пасі на Estadio Hernando Siles збірна Болівії приймала дворазових чемпіонів світу збірну Аргентини.

Ігри на високогір'ї (столиця Болівії знаходиться на андском плато Альтіплано на висоті понад 3500 метрів над рівнем моря) завжди доставляють проблеми для приїжджих команд. До розрядженому повітрю неможливо відразу адаптуватися.

З подібною проблемою зіткнулися і гравці збірної Аргентини, які першими і пропустили в цьому матчі - відзначився екс-футболіст донецького "Шахтаря" Марсело Морено - 1:0.

Аргентинцям вдалося зрівняти рахунок завдяки казусному епізоду на останній хвилині першого тайму - 1:1.

Гостям вдалося забити переможний м'яч на 79-й хвилині завдяки влучному пострілу Хоакіна Корреа - 1:2.

Додамо, що матч ряснів жорсткими, а іноді і грубими діями гравців обох команд.

І не дивно, що вже після фінального свистка на полі почалася бійка, в якій одними з головних учасників були капітан аргентинців Ліонель Мессі, а також автор єдиного гола у складі господарів Морено, слова якого, мабуть, і розлютили Лео.

Відзначимо, що після двох турів 100-відсотковий результат мають дві збірні - Аргентини і Бразилії.

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