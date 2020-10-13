Роналду заразився коронавірусом

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду не зможе взяти участь в найближчому матчі команди проти Швеції в рамках четвертого туру Ліги націй.

35-річний футболіст здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє пресслужба Португальської футбольної федерації. Зараз він знаходиться в ізоляції, хвороба проходить безсимптомно, відзначено в комюніке.

Решта гравців після звістки про зараження Роналду пройшли додаткове тестування, їх результати негативні, і вони продовжують готуватися до матчу.

Нагадаємо, матч Португалія - Швеція відбудеться завтра о 21:45.

Додамо, що з урахуванням двотижневого періоду ізоляції Роналду пропустить матч проти "Динамо" в Лізі чемпіонів. "Ювентус" зіграє з киянами наступного вівторка, 20 жовтня.