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Екснаставника "Шахтаря" номіновано на звання найкращого опорника в історії футболу

France Football озвучив чергових номінантів.

Екснаставника "Шахтаря" номіновано на звання найкращого опорника в історії футболу
Бернд Шустер і Рінат Ахметов
Фото: ua.tribuna.com

Авторитетне видання France Football має намір зібрати команду всіх часів.

Раніше були обрані номінанти в амплуа воротаря, лівого, правого і центрального захисників.

У черговій порції від видавництва визначено 20 номінантів на позицію опорного півзахисника.

Зокрема, до нього увійшли чинні головні тренери "Манчестера Сіті", "Ювентуса", "Глазго Рейнджерс" і "Аль-Садда" Хосеп Гвардіола, Андреа Пірло, Стівен Джерард і Хаві відповідно.

Крім того, в список номінантів потрапив і Бернд Шустер, який з 2003 по 2004 рік очолював донецький "Шахтар".

France Football опитає 177 журналістів із провідних світових видань, які виберуть на кожну позицію найкращого гравця за всю історію. Переможці опитування складуть символічну збірну.

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