Екснаставника "Шахтаря" номіновано на звання найкращого опорника в історії футболу

Авторитетне видання France Football має намір зібрати команду всіх часів.
Раніше були обрані номінанти в амплуа воротаря, лівого, правого і центрального захисників.
У черговій порції від видавництва визначено 20 номінантів на позицію опорного півзахисника.
Зокрема, до нього увійшли чинні головні тренери "Манчестера Сіті", "Ювентуса", "Глазго Рейнджерс" і "Аль-Садда" Хосеп Гвардіола, Андреа Пірло, Стівен Джерард і Хаві відповідно.
Крім того, в список номінантів потрапив і Бернд Шустер, який з 2003 по 2004 рік очолював донецький "Шахтар".