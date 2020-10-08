У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
Росія випробувала гіперзвукову крилату ракету
Росія випробувала гіперзвукову крилату ракету
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
ГоловнаСпорт

У "Шахтарі" 9 футболістів і 9 працівників клубу заразилися коронавірусом

Додаткові тести були проведені сьогодні.

У "Шахтарі" 9 футболістів і 9 працівників клубу заразилися коронавірусом
Фото: twitter.com/fcshakhtar

Пресслужба "Шахтаря" повідомила, що відразу 9 футболістів команди і 9 працівників клубу заразилися коронавірусом.

Це стало відомо після додаткових тестів, які були проведені сьогодні.

Прізвища клуб не називає.

Футболісти, за винятком виявлених осіб з позитивними результатами тестів, 9 жовтня повернуться до тренувань.

У більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких - в легкій формі.

Після 5-го туру УПЛ стало відомо про хворобу воротаря "Шахтаря" Андрія Пятова і хавбека Тараса Степаненка. Команда пішла на самоізоляцію і провела два позачергових раунду тестів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також