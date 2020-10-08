У "Шахтарі" 9 футболістів і 9 працівників клубу заразилися коронавірусом

Додаткові тести були проведені сьогодні.

Пресслужба "Шахтаря" повідомила, що відразу 9 футболістів команди і 9 працівників клубу заразилися коронавірусом.

Це стало відомо після додаткових тестів, які були проведені сьогодні.

Прізвища клуб не називає.

Футболісти, за винятком виявлених осіб з позитивними результатами тестів, 9 жовтня повернуться до тренувань.

У більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких - в легкій формі.

Після 5-го туру УПЛ стало відомо про хворобу воротаря "Шахтаря" Андрія Пятова і хавбека Тараса Степаненка. Команда пішла на самоізоляцію і провела два позачергових раунду тестів.