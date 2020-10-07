"Реал" уперше за 40 років не підписав жодного гравця в літнє трансферне вікно

Мадридський "Реал" уперше за 40 років не підписав жодного футболіста в літнє трансферне вікно, повідомляє AS.

"Реал" ще кілька місяців тому прийняв рішення: не підписувати нових контрактів. Фінансове здоров'я клубу в ці сутужні часи пріоритетне порівняно зі спортивним.

Водночас "Королівський клуб" повернув з оренди голкіпера Андрія Луніна ("Ов'єдо"), захисника Альваро Одріосолу ("Баварія") і півзахисника Мартіна Едегора ("Реал Сосьєдад").

"Бланкос" за підсумками чотирьох турів Ла Ліги очолює турнірну таблицю з 10 очками.

Нагадаємо, конкурент Луніна Люка Зідан пішов у "Райо Вальєкано".