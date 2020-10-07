На старті третього етапу Джиро д'Італія-2020 року, який проходив на вулицях сицилійського міста Енна, стався неприємний епізод.

Лідер команди Ineos Герейнт Томас упав. Причиною стала ємність з тоніком гонщика команди Bahrain Mclaren (за неї виступає українець Марк Падун), що потрапила під колеса.

Валлієць, утім, закінчив етап, програвши понад 12 хвилин.

Перед стартом четвертого етапу в гонщика Ineos виявили невеликий перелом тазової кістки, і він мусив зійти з Джиро-2020.