В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
Боррель пояснив Зеленському свій вислів, що "ЄС - не банкомат"
Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
ГоловнаСпорт

Топфаворит Джиро д'Італія-2020 зійшов через перелом тазової кістки в результаті падіння

Team Ineos втратила Герейнта Томаса.

Топфаворит Джиро д'Італія-2020 зійшов через перелом тазової кістки в результаті падіння
Герейнт Томас
Фото: twitter.com/giroditalia

На старті третього етапу Джиро д'Італія-2020 року, який проходив на вулицях сицилійського міста Енна, стався неприємний епізод.

Лідер команди Ineos Герейнт Томас упав. Причиною стала ємність з тоніком гонщика команди Bahrain Mclaren (за неї виступає українець Марк Падун), що потрапила під колеса.

Валлієць, утім, закінчив етап, програвши понад 12 хвилин.

Перед стартом четвертого етапу в гонщика Ineos виявили невеликий перелом тазової кістки, і він мусив зійти з Джиро-2020.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також