Через маму українки Лопатецької на корти "Ролан Гарросу" викликали саперів з собаками

Напередодні на Roland Garros стався неприємний казус через маму української тенісистки Дарини Лопатецької Анни Філоненко, повідомляє xsport.ua.

Під час матчу першого кола юніорського турніру між Лопатецькою і Брендою Фрухвіртовою (6:1, 7:6 (7-3) з Чехії на території спорткомплексу виявили нічийну сумку, яка лежала неподалік корту №11.

Організатори Roland Garros викликали саперів з собаками, які не виявили в ній вибухонебезпечних речовин.

Пізніше стало відомо, що сумку залишила якраз Філоненко. Журналісти намагалися з'ясувати у неї, чи мала вона проблеми з місцевою поліцією, на що вона не змогла відповісти, оскільки не володіє англійською мовою.