В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
ГоловнаСпорт

Через маму українки Лопатецької на корти "Ролан Гарросу" викликали саперів з собаками

На території спорткомплексу виявили нічийну сумку.

Напередодні на Roland Garros стався неприємний казус через маму української тенісистки Дарини Лопатецької Анни Філоненко, повідомляє xsport.ua.

Під час матчу першого кола юніорського турніру між Лопатецькою і Брендою Фрухвіртовою (6:1, 7:6 (7-3) з Чехії на території спорткомплексу виявили нічийну сумку, яка лежала неподалік корту №11.

Організатори Roland Garros викликали саперів з собаками, які не виявили в ній вибухонебезпечних речовин.

Пізніше стало відомо, що сумку залишила якраз Філоненко. Журналісти намагалися з'ясувати у неї, чи мала вона проблеми з місцевою поліцією, на що вона не змогла відповісти, оскільки не володіє англійською мовою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також