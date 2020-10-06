Сьогодні стартує продаж квитків на матчі збірної України проти Німеччини та Іспанії

10 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч Ліги націй-2020/2021 між національними командами України та Німеччини. А вже 13 жовтня на тій самій арені та в тому самому турнірі збірна України зустрінеться з національною командою Іспанії (початок обох поєдинків - о 21.45).

Пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) анонсувала старт продажу квитків на ці поєдинки.

Продаж квитків стартує 6 жовтня й відбуватиметься виключно online на сайті ticketsbox.com.

Уболівальники можуть придбати квитки окремо на матч Україна - Німеччина й окремо на матч Україна - Іспанія. Вартість квитків - від 150 до 1000 грн.

Умови продажу наступні:

одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;

для придбання квитків необхідно надати згоду щодо ознайомлення з правилами придбання та використання квитків та ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки;

після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі іменні електронні квитки для кожної особи окремо;

уболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце;

придбані квитки обміну та поверненню не підлягають;

квитки виключно електронні, паперові друкуватися не будуть.

Квитки на матчі іменні. Тож для входу на стадіон при собі обов’язково потрібно мати один із наступних документів:

паспорт громадянина України або іншої країни;

закордонний паспорт громадянина України або іншої країни;

посвідчення водія;

іменну банківську картку з фотографією;

інший документ, що посвідчує особу відповідно до ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Вхід на стадіон буде відкрито за дві години до початку матчів.

Зважаючи на поточну ситуацію та важливість дотримання всіх санітарно-епідеміологічних норм, організатор залишає за собою право коригувати процедуру реалізації квитків, враховуючи об’єктивні обставини.

Також звертаємо вашу увагу на необхідність дотримання особливих умов доступу та перебування на стадіоні.

Необхідно: