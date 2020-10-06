Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
ГоловнаСпорт

Сьогодні стартує продаж квитків на матчі збірної України проти Німеччини та Іспанії

Поєдинки Ліги націй пройдуть 10 і 13 жовтня.

Сьогодні стартує продаж квитків на матчі збірної України проти Німеччини та Іспанії
НСК "Олімпійський"
Фото: УАФ

10 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч Ліги націй-2020/2021 між національними командами України та Німеччини. А вже 13 жовтня на тій самій арені та в тому самому турнірі збірна України зустрінеться з національною командою Іспанії (початок обох поєдинків - о 21.45).

Пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) анонсувала старт продажу квитків на ці поєдинки.

Продаж квитків стартує 6 жовтня й відбуватиметься виключно online на сайті ticketsbox.com.

Уболівальники можуть придбати квитки окремо на матч Україна - Німеччина й окремо на матч Україна - Іспанія. Вартість квитків - від 150 до 1000 грн.

Умови продажу наступні:

  • одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;
  • для придбання квитків необхідно надати згоду щодо ознайомлення з правилами придбання та використання квитків та ввести: ПІБ, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адресу, дату народження та місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки;
  • після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі іменні електронні квитки для кожної особи окремо;
  • уболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце;
  • придбані квитки обміну та поверненню не підлягають;
  • квитки виключно електронні, паперові друкуватися не будуть.

Квитки на матчі іменні. Тож для входу на стадіон при собі обов’язково потрібно мати один із наступних документів:

  • паспорт громадянина України або іншої країни;
  • закордонний паспорт громадянина України або іншої країни;
  • посвідчення водія;
  • іменну банківську картку з фотографією;
  • інший документ, що посвідчує особу відповідно до ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Вхід на стадіон буде відкрито за дві години до початку матчів.

Зважаючи на поточну ситуацію та важливість дотримання всіх санітарно-епідеміологічних норм, організатор залишає за собою право коригувати процедуру реалізації квитків, враховуючи об’єктивні обставини.

Також звертаємо вашу увагу на необхідність дотримання особливих умов доступу та перебування на стадіоні. 

Необхідно:

  • дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 м;
  • перебуваючи на периметрі стадіону, весь час носити маску, прикриваючи ніс та рот;

  • мити та дезінфікувати руки за кожної можливості;

  • перевіряти температуру тіла при вході на стадіон (якщо температура виявиться вищою за 37.2, вхід на стадіон буде заборонено);

  • не займати місце крім того, що вказане у квитку;

  • уникати рукостискань;

  • уникати контакту «обличчя в обличчя» з іншими глядачами при переміщенні до та з місця;

  • їсти та пити, перебуваючи виключно на своєму місці;

  • слідувати всім інструкціям стюардів та офіцерів стосовно санітарних та гігієнічних заходів;

  • дотримуватися порядку черги на стадіоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також