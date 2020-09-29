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УЄФА не планує переносити матчі Вірменії та Азербайджану через ситуацію в Нагірному Карабаху

Поєдинки Ліги націй вже через 2 тижні.

УЄФА не планує переносити матчі Вірменії та Азербайджану через ситуацію в Нагірному Карабаху
Фото: uefa.com

УЄФА поки не планує переносити домашні матчі Ліги націй за участю збірних Вірменії та Азербайджану, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на пресслужбу організації.

При цьому наголошується, що УЄФА уважно стежить за розвитком конфлікту в Нагірному Карабаху.

Збірна Вірменії 11 жовтня в Єревані на стадіоні "Республіканський" в матчі Ліги націй в дивізіоні C повинна прийняти Грузію.

У свою чергу, збірна Азербайджану 13 жовтня має зіграти з Кіпром на "Олімпійському" стадіоні в Баку.

У Вірменії в зв'язку з загостренням конфлікту оголошені військовий стан і загальну мобілізацію. У ряді регіонів Азербайджану також введені військовий стан, в країні оголошено комендантську годину і часткова мобілізація.

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