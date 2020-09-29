Мессі очолив рейтинг найбільш продаваних спортсменів року

Капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зайняв перше місце в рейтингу найбільш продаваних спортсменів 2020 року з версії компанії Nielsen, яка займається маркетинговими вимірами.

Список був складений з 50 спортсменів.

Фахівці оцінили спортсменів за критеріями впливовість, актуальність, дохід, досягнення і резонанс.

Другий рядок рейтингу зайняв форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, а замкнув трійку лідерів гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс.

Топ-10 рейтингу найбільш продаваних спортсменів року.