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Мессі очолив рейтинг найбільш продаваних спортсменів року

Лео обійшов Роналду.

Мессі очолив рейтинг найбільш продаваних спортсменів року
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зайняв перше місце в рейтингу найбільш продаваних спортсменів 2020 року з версії компанії Nielsen, яка займається маркетинговими вимірами.

Список був складений з 50 спортсменів.

Фахівці оцінили спортсменів за критеріями впливовість, актуальність, дохід, досягнення і резонанс.

Другий рядок рейтингу зайняв форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, а замкнув трійку лідерів гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс.

Топ-10 рейтингу найбільш продаваних спортсменів року.

  1. Ліонель Мессі ("Барселона", футбол) - 115 балів
  2. Кріштіану Роналду ("Ювентус", футбол) - 113
  3. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс", баскетбол) - 110
  4. Виат Кохль (крикет) - 109
  5. Бьянка Андрееску (теніс) - 107
  6. Неймар (ПСЖ, футбол) - 107
  7. Хабіб Нурмагомедов (ММА) - 106
  8. Рохіт Шарма (крикет) - 103
  9. Мохамед Салах ("Ліверпуль", футбол) - 103
  10. Пауло Диба ("Ювентус", футбол) - 100
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