Мессі очолив рейтинг найбільш продаваних спортсменів року

Капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зайняв перше місце в рейтингу найбільш продаваних спортсменів 2020 року з версії компанії Nielsen, яка займається маркетинговими вимірами.
Список був складений з 50 спортсменів.
Фахівці оцінили спортсменів за критеріями впливовість, актуальність, дохід, досягнення і резонанс.
Другий рядок рейтингу зайняв форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, а замкнув трійку лідерів гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс.
Топ-10 рейтингу найбільш продаваних спортсменів року.
- Ліонель Мессі ("Барселона", футбол) - 115 балів
- Кріштіану Роналду ("Ювентус", футбол) - 113
- Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс", баскетбол) - 110
- Виат Кохль (крикет) - 109
- Бьянка Андрееску (теніс) - 107
- Неймар (ПСЖ, футбол) - 107
- Хабіб Нурмагомедов (ММА) - 106
- Рохіт Шарма (крикет) - 103
- Мохамед Салах ("Ліверпуль", футбол) - 103
- Пауло Диба ("Ювентус", футбол) - 100