Фото: EPA/UPG Стрілок (ліворуч) задоволений своїм дебютом

Ла Лізі завершився 3-й тур, в рамках якого відбувся один розгром, який вчинили футболісти "Атлетіко"

6 голів відправили підопічні Дієго Сімеоне в ворота суперника, отримавши лише один у відповідь - 6:1.

Дублем відзначився новачок команди Луїс Суарес, який вийшов на 70-й хвилині на заміну. Йому знадобилося лише 103 секунди для своєї першої результативної дії в новій команді - з його ассисти Маркос Льоренте своїм першим же дотиком (Маркос вийшов на заміну на 71-й хвилині) зробив рахунок у матчі 4:0.

It took Luis Suárez 890 seconds to score his first goal in an Atlético Madrid shirt.



This is going to be *really* fun. 👍 https://t.co/MwvrYJwFlK — Squawka Football (@Squawka) September 27, 2020

Нагадаємо, минулого тижня 33-річний чилієць був змушений покинути "Барселону", за яку El Pistolero провів 6 років.

Дії Суареса в матчі "Атлетіко" - "Гранада" - на сайті офіційного транслятора Ла Ліги.