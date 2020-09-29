"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
"Блекаут" для будинків “Аркади”: хто винен і що буде далі
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
Окупаційна "влада" Криму вирішила ​примусово викуповувати приватні колодязі у мешканців
Перший голова КМДА Іван Салій помер
Перший голова КМДА Іван Салій помер
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
У Путіна прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху
У Путіна прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
ГоловнаСпорт

Суаресу знадобилося лише 103 секунди для результативної дії за "Атлетіко"

Чилієць дебютував за "матрацників".

Стрілок (ліворуч) задоволений своїм дебютом
Фото: EPA/UPG
Стрілок (ліворуч) задоволений своїм дебютом
У Ла Лізі завершився 3-й тур, в рамках якого відбувся один розгром, який вчинили футболісти "Атлетіко" "Гранаді".

6 голів відправили підопічні Дієго Сімеоне в ворота суперника, отримавши лише один у відповідь - 6:1.

Дублем відзначився новачок команди Луїс Суарес, який вийшов на 70-й хвилині на заміну. Йому знадобилося лише 103 секунди для своєї першої результативної дії в новій команді - з його ассисти Маркос Льоренте своїм першим же дотиком (Маркос вийшов на заміну на 71-й хвилині) зробив рахунок у матчі 4:0.

Нагадаємо, минулого тижня 33-річний чилієць був змушений покинути "Барселону", за яку El Pistolero провів 6 років.

Дії Суареса в матчі "Атлетіко" - "Гранада" - на сайті офіційного транслятора Ла Ліги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також