Капітан "Реала" забив гол в 17-му сезоні Ла Ліги поспіль

Серхіо Рамос і не думає про завершення кар'єри.

В рамках 3-го туру Ла Ліги "Реал" в Севільї обіграв "Бетіс" з рахунком 3:2. Переможний гол за "бланкос" на 82-й хвилині ударом з пенальті забив капітан Серхіо Рамос.

Таким чином, нинішній сезон став для Рамоса вже 17-м поспіль в Ла Лізі, в якому він забив як мінімум 1 гол, інформує sport.ua.

Захисник "Реала" став лише третім гравцем в історії Ла Ліги, якому підкорилося таке досягнення. У 17 сезонах поспіль також забивав екс-форвард "Реала" Сантільяна.

Рекордсменом за цим показником є екс-гравець "Атлетіко" Агустін Гаінсе, який забивав в 19 сезонах Ла Ліги поспіль.