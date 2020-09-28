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"Брайтон" в матчі проти "Манчестер Юнайтед" встановив рекорд АПЛ за кількістю влучень у каркас воріт

Чотири рази Давида Де Хеа виручали штанги і перекладина.

"Брайтон" в матчі проти "Манчестер Юнайтед" встановив рекорд АПЛ за кількістю влучень у каркас воріт
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"
Фото: EPA/UPG

Напередодні стартував 3-й тур Англійської Прем'єр-Ліги.

Дивовижний матч відбувся в курортному Брайтоні, де однойменний клуб приймав "Манчестер Юнайтед".

Господарі відкрили рахунок на 40-й хвилині з пенальті - 1:0. Однак через 3 хвилини гості відновили статус-кво - 1:1, а в дебюті другого тайму і вийшли вперед - 1:2.

Даний результат зберігався до 94-ї хвилини, коли "Брайтон" зрівняв рахунок - 2:2.

Здавалося, команди розписали бойову нічию. Але на 100-й хвилині арбітр за допомогою VAR призначив пенальті у ворота господарів і МЮ вирвав перемогу - 2:3.

Примітно, що по ходу матчу м'яч після ударів футболістів "Брайтона" чотири рази потрапляв в каркас воріт Давіда Де Хеа, що є новим рекордом АПЛ з моменту початку ведення подібної статистики, починаючи з сезону-2003/04.

Причому тричі "доклав ногу" хавбек Леандро Троссард.

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