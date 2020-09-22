У другому турі Англійської Прем'єр-ліги в Лондоні на "Стемфорд Брідж" пройшов один із знакових поєдинків між "Челсі" і "Ліверпулем".

Божевільна активність лондонців на трансферному ринку все одно не дозволила підопічним Френка Лемпарда чинити гідний опір чемпіону країни, і вони поступилися - 0:2.

На результат матчу вплинуло вилучення захисника "пенсіонерів" Андреаса Крістенсена на останній хвилині першого тайму.

Одним з найбільш моторних гравців в складі гостей був півзахисник Тіаго Алькантара.

У дебютному для іспанця поєдинку за "червоних" Тіаго за один тайм віддав 75 передач, що є новим рекордом АПЛ.