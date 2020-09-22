СБУ: топчиновники "Укрзалізниці" ховали вкрадені мільйони в холодильнику
СБУ: топчиновники "Укрзалізниці" ховали вкрадені мільйони в холодильнику
​Досьє FinCEN: найбільші світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, в списку - українці (оновлено)
​Досьє FinCEN: найбільші світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, в списку - українці (оновлено)
"Слуга народу" втрачає підтримку українців, - соцопитування
"Слуга народу" втрачає підтримку українців, - соцопитування
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
Фокін пропонує створити в ОРДЛО "тимчасовий уряд" під егідою ООН
Фокін пропонує створити в ОРДЛО "тимчасовий уряд" під егідою ООН
У Києві пожежа зі сміттєзвалища перекинулася на торф'яники (оновлено)
У Києві пожежа зі сміттєзвалища перекинулася на торф'яники (оновлено)
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
ГоловнаСпорт

У першому ж матчі за "Ліверпуль" Алькантара побив рекорд Англійської Прем'єр-ліги

Іспанець зробив 75 передач за тайм.

У другому турі Англійської Прем'єр-ліги в Лондоні на "Стемфорд Брідж" пройшов один із знакових поєдинків між "Челсі" і "Ліверпулем".

Божевільна активність лондонців на трансферному ринку все одно не дозволила підопічним Френка Лемпарда чинити гідний опір чемпіону країни, і вони поступилися - 0:2.

На результат матчу вплинуло вилучення захисника "пенсіонерів" Андреаса Крістенсена на останній хвилині першого тайму.

Одним з найбільш моторних гравців в складі гостей був півзахисник Тіаго Алькантара.

У дебютному для іспанця поєдинку за "червоних" Тіаго за один тайм віддав 75 передач, що є новим рекордом АПЛ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також