У другому турі Англійської Прем'єр-ліги в Лондоні на "Стемфорд Брідж" пройшов один із знакових поєдинків між "Челсі" і "Ліверпулем".
Божевільна активність лондонців на трансферному ринку все одно не дозволила підопічним Френка Лемпарда чинити гідний опір чемпіону країни, і вони поступилися - 0:2.
На результат матчу вплинуло вилучення захисника "пенсіонерів" Андреаса Крістенсена на останній хвилині першого тайму.
Одним з найбільш моторних гравців в складі гостей був півзахисник Тіаго Алькантара.
У дебютному для іспанця поєдинку за "червоних" Тіаго за один тайм віддав 75 передач, що є новим рекордом АПЛ.
Thiago completed 75 passes after coming on at half-time, at least 17 more than any Chelsea player managed in the entire 90 minutes.— Squawka Football (@Squawka) September 20, 2020
He's here...and he's perfect. pic.twitter.com/IzJ9erFB1Q