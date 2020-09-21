"Лідс" встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги

У другому турі Англійської Прем'єр-ліги в очному протистоянні зійшлися дебютанти поточного розіграшу - "Лідс" і "Фулгем".
Матч на "Елланд Роуд" в Лідсі видався бойовим.
До 57-й хвилині господарі створили пристойний гандикап у рахунку - 4:1.
Однак лише 10 хвилин по тому гості скоротили відставання в рахунку до мінімуму - 4:3.
На більше підопічних Скотта Паркера не вистачило, і The Whites святкували свою першу перемогу в АПЛ після довгої перерви.
Крім того, підопічні Марсело Б'єлси встановили новий рекорд АПЛ. У перших двох матчах за участю "Лідса" було забито 14 голів. Нагадаємо, в рамках 1-го туру "Лідс" поступився "Ліверпулю" 3:4.
Якщо загалом брати вищий англійський дивізіон, то футболісти "Лідса" повторили досягнення "Вулвергемптона", встановлене "вовками" в далекому сезоні-1962/63.
14 - Leeds' opening two Premier League games have seen 14 goals this season (F7 A7), the most for a top-flight side's opening two matches since Wolves in 1962-63 (F12 A2). Glut. #LEEFUL pic.twitter.com/PH4WKG2tnf— OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2020