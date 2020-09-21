"Лідс" встановив рекорд Англійської Прем'єр-ліги

Фото: EPA/UPG "Лідс"

У другому турі Англійської Прем'єр-ліги в очному протистоянні зійшлися дебютанти поточного розіграшу - "Лідс" і "Фулгем".

Матч на "Елланд Роуд" в Лідсі видався бойовим.

До 57-й хвилині господарі створили пристойний гандикап у рахунку - 4:1.

Однак лише 10 хвилин по тому гості скоротили відставання в рахунку до мінімуму - 4:3.

На більше підопічних Скотта Паркера не вистачило, і The Whites святкували свою першу перемогу в АПЛ після довгої перерви.

Крім того, підопічні Марсело Б'єлси встановили новий рекорд АПЛ. У перших двох матчах за участю "Лідса" було забито 14 голів. Нагадаємо, в рамках 1-го туру "Лідс" поступився "Ліверпулю" 3:4.

Якщо загалом брати вищий англійський дивізіон, то футболісти "Лідса" повторили досягнення "Вулвергемптона", встановлене "вовками" в далекому сезоні-1962/63.